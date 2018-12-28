Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня посетит школу-интернат №1 города Душанбе, который является крупнейшим в стране.
Глава государства поздравит преподавателей и воспитанников учреждения с наступающим Новым годом, вручит каждому воспитаннику новогодние подарки, в том числе зимнюю одежду и сладости.
Об этом «АП» сообщил источник в Минобразования и науки Таджикистана
Школа-интернат №1 состоит из трех учебных корпусов и в нем обучаются порядка 600 сирот, беспризорных и детей из малообеспеченных семей.
По завершению официальной части встречи в актовом зале школы с участием её воспитанников будет организована новогодняя культурная программа, в которой также ожидается присутствие Эмомали Рахмона.
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Минг1 час назад
вопрос. а почему не крадут ли дорогие машины в Китае там их немало
Таджик1 час назад
Позаботились бы о безопасности и психологической поддержке детей данного учреждения. Не знаю как там сейчас, но много лет назад, после беседы с детьми 6-7го класса этого интерната мы узнали что там присутствуют и насилие, и проституция и наркомания и тп. А директриса была прям недоступная королева, уверенна дети не решались мимо нее проходить, не то что пожаловаться о чем то... Просто, журналистам на заметку; другим вряд ли интересно будет.
Рустам5 часов назад
Надо заботится о будущем этих детей! Надеюсь они не станут мигрантами и не мечтают работать за пределами страны когда вырастут.