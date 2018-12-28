Крупный универсально-спортивный комплекс, который возводится за счет бюджета столицы на улице Карамова в Душанбе, будет сдан в эксплуатацию в преддверии 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана - в сентябре 2019 года, сообщил «АП» источник в мэрии столицы.

На сегодняшний день строители объекта работают в круглосуточном режиме, одновременно ведется благоустройство прилегающей к комплексу территории.

Современный спортивный комплекс расположен напротив Парка культуры и отдыха имени Омара Хайяма, между склонами и холмами Лучоба и реки Душанбинка. Он строится на площади в 10 га.

Заказчиком является Государственное учреждение «Управление капитального строительства города Душанбе», подрядчиком - ООО «Строй Комплекс». Наряду с ООО «Строй Комплекс» в строительных работах также участвуют 19 отечественных и зарубежных компаний.

К строительным работам привлечены местные жители: на строительстве этого крупного спортивного комплекса занято до двух тысяч человек, после его сдачи более 600 человек будут обеспечены постоянной работой и хорошей заработной платой.

Проект разработан специалистами группы компаний «Ростовгипрошахт» России с учётом местного пейзажа.

После завершения строительства он будет выглядеть так Макет комплекса

Здесь будут построены крытые и полукрытые спортивные дворцы, а также стадионы и различные спортивные площадки для тенниса, большие и малые бассейны для плавания и других водных видов спорта, дворец для спортивных занятий на льду.

Комплекс состоит из различных спортивных площадок и залов, в каждом из которых имеется от 150 до 3-х тысяч посадочных мест для зрителей.

В том числе есть 7 тренировочных теннисных площадок, каждая со 150-ю посадочными местами и теннисный дворец на 3 тысячи посадочных мест.

Площадки и различные по площади и глубине бассейны комплекса предназначены как для тренировок, так и для местных и международных соревнований, в том числе и олимпийских игр.

В этом комплексе спортивными играми смогут заниматься все желающие – от детей семилетнего возраста до пожилых людей.

На территории спортивного комплекса также предусмотрены подземные стоянки для машин.

В ходе ознакомления с ходом строительства объекта в апреле уходящего года президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал поручения и напутствия строителям по качественному завершению работ, а руководству администрации города Душанбе - строго контролировать строительство.

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