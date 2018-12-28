Президент Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законопроектом, авторами которого выступили депутаты Госдумы, российские операторы внутри своих сетей обязаны устанавливать «одинаковые условия оказания услуг» связи для каждого абонента независимо от того, находится ли он в том регионе России, где приобрел номер, или же за его пределами.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

В октябре сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. В Минкомсвязи также ранее высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг тарифы на сотовую связь вырастут.

Парламентарии уверены, что отмена национального роуминга приведет к развитию рынка связи, а также повысит уровень прозрачности в данной сфере.

Один из авторов законопроекта Сергей Миронов пояснил, что благодаря закону абоненты смогут сэкономить 36 млрд рублей за 2019 год

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