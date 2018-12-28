Уроженки района Джоми Хатлонской области - четырёхлетняя Амина Додова и ее двухлетняя сестра Амриниссо Додова погибли при пожаре жилого дома, который произошел 25 декабря в селе Старые Кандри Туймазинского района Башкортостана.

Отец девочек в момент пожара находился в Казани, где оформлял гражданство России, их мать спала в другой комнате и не смогла помочь девочкам выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба представительства Минтруда Таджикистана в Москве.

Из-за чего случился пожар, не сообщается. Девочки были похоронены на одном из местных кладбищ.

По данному факту местные правоохранительные органы ведут расследование.

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