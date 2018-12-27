Экологи Таджикистана объявили птицу 2019 года: это рыжеголовый сапсан (шохин) из отряда соколиных.

К такому решению пришли экологи Таджикистан совместно с учеными Академии наук страны после конкурсного отбора, где большинство голосов получила эта птица, сообщил председатель Союза охраны природы и биоразнообразия Таджикистана Нурали Рахимов.

Сапсан находится под угрозой исчезновения, поэтому занесен в Красную книгу Таджикистана.

Рыжеголовый сапсан гнездится на северных склонах Туркестанского хребта (верховья реки Исфара), на западных отрогах Зарафшонского хребта (Майкада, Ёри), подножьях южного склона Гиссарского хребта (вдоль реки Каферниган), по склонам хребтов Бабатаг, Актау, Каратегин, Хазратишох, Каратау и Дарваз. Возможно, также гнездится по долине реки Шохдара (ГБАО).

Ареал обитания рыжеголового сапсана на территории Таджикистана Фото: карта из Красной книги Таджикистана

Как свидетельствуют авторы Красной книги Таджикистана, сапсан - оседлая птица, но зимой опускается с верхней части своего местообитания вниз, где зимуют воробьиные, кулики, голуби и водоплавающие птицы. Сапсан выживает, охотясь на них.

Эта птица соколиного отряда хорошо размножается и развивается в искусственных условиях и вольерах. Разрушение гнезд, отлов с коммерческой целью являются основными факторами сокращения численности сапсана. В качестве мер для охраны сапсана экологи рекомендуют пресечение незаконной охоты и создание специальных вольеров для размножения.

Сапсан - самая быстрая птица в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Во время охоты сапсан сидит в засаде, обнаружив добычу, приподнимается над жертвой и почти под прямым углом стремительно пикирует вниз («делает ставку»), по касательной ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Удар когтями задних пальцев бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной дичи может отлететь голова.

За всё время наблюдений сапсаны считались редкой птицей во все мире. В советские годы и без того небольшая численность рыжеголовых сапсанов стала заметно сокращаться, в значительной степени вследствие хозяйственного использования пестицидов.

Как сообщил "АП" Нурали Рахимов, уже разработан план мероприятий в рамках проведения Года сапсана в республике.

«В настоящее время, у нас готовы наглядные пособия, буклеты, календари. Их раздадим после нового года», - сказала он.

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