Кажется, в современном мире технологии достигли своего предела и вряд ли можно придумать что-то принципиально новое. Но изобретатели думают совсем иначе и не перестают удивлять нас гаджетами, которые призваны сделать нашу жизнь еще более комфортной.

Мы в AdMe.ru просмотрели множество изобретений, которыми порадовал нас в этом году мир технических новинок, и выбрали 10 самых неординарных устройств.

1. Очки, которые защищают от рекламы

© IRL Glasses / Kickstarter

Многих людей раздражает назойливая реклама. Действительно, от нее зачастую просто невозможно скрыться: на улицах городов много баннеров, дома любимый сериал то и дело прерывается рекламой.

Поэтому Иван Кэш и Скотт Блю создали специальные очки IRL Glasses, которые действуют по принципу фильтра: на линзы нанесено специальное поляризационное покрытие, которое защищает не только от ультрафиолетового излучения, но и блокирует излучение от экранов.

IRL Glasses подходят для всех типов дисплеев, кроме дисплеев смартфона и OLED-матриц, но создатели обещают это исправить. В продажу чудо-очки поступят в апреле 2019 года. Стартовая цена составляет $ 49.

2. Устройство, которое не даст вам потерять нужную вещь

От потери не застрахован никто. Но теперь ключи, кошелек, багаж и другие ценные вещи могут быть под надежной охраной. Устройство Tile Mate просто не даст вам оставить или потерять важную вещь, сигнализируя об этом. Это портативный Bluetooth-датчик, который легко прикрепляется к любой вещи.

Устройство подключается к смартфону или планшету через Bluetooth, специальное приложение мониторит и отображает статус закрепленных за ним вещей (подключен / отключен). Когда брелок на связи, его можно вызвать кнопкой из приложения и найти по звуку воспроизводимой им мелодии. Устройство уже в продаже.

3. Робот-художник

Scribit — это робот для оформления интерьеров, он разрисовывает вертикальные стены в полуавтономном режиме. Собой он представляет небольшую металлическую платформу, которая подвешивается на двух тросиках на обычную раму или прямо на стену. Устройство подтягивает себя на тросиках и перемещается вдоль поверхности стены. Укомплектовано 4 маркерами разных цветов и ластиком.

Работает робот по команде со смартфона, через специальное приложение, которое и задает его траекторию нанесения краски на стену. Пользователю нужно лишь указать, что именно рисовать, и задать масштаб «холста», чтобы Scribit не выбрался за его пределы. Пока прибора нет в продаже, публике его представят на выставке Salone del Mobile в Милане 16 апреля 2019 года.

4. Браслет-контроллер

Myo Armband — это браслет-манипулятор, который состоит из резиновых шнуров, удерживающих датчики на месте. Он считывает импульсы мышц и узнает о ваших движениях до того, как вы их сделаете. С его помощью можно управлять компьютером, планшетом или смартфоном и даже производить операции.

Он помогает полностью освободить руки, в то время как браслет, находясь на предплечье, отслеживает 4 вида движений и вращения во всех плоскостях. Прибор прост в обращении: вам не потребуется никаких усилий, чтобы привыкнуть к новому методу управления.

5. Зеркало, которое управляет вашим режимом фитнеса

Mirror — это настенный экран с функцией интерактивного фитнес-тренера. Он позволяет пользователям транслировать тренировки в реальном времени и тотчас же получать обратную связь от тренеров. Это устройство дает возможность заниматься спортом у себя дома в любое удобное время, не посещая фитнес-зал.

6. Умный домашний сад

SproutsIO — интеллектуальный сад, который создает идеальные условия для выращивания корневых овощей, листовой зелени и фруктов. Прибор помогает задать встроенной программе необходимые настройки, которые автоматически подбирают количество воды, питательных веществ и света.

Также параметры позволяют менять сладость плодов. Устройство потребляет всего лишь 2 % воды от того количества влаги, которое требуется традиционным садам на открытом воздухе, но при этом стимулирует рост растений в 3 раза быстрее.

7. Зеркало, которое помогает ухаживать за собой

Care OS — специальное зеркало, которое использует средства управления жестами и распознавание лиц, чтобы давать советы по уходу за кожей. Оно также позволяет проигрывать музыку и делать селфи. В основе изобретения — камера, которая анализирует состояние кожи пользователя и предоставляет рекомендации по ее увлажнению и защите от ультрафиолета.

8. Маска-фильтр

Маска Breaze фильтрует частицы, угрожающие здоровью в повседневной жизни: от мелких частиц до бактерий. Приспособление не стесняет движения, не скапливает влагу во время выдоха. Актуально в условиях проживания в мегаполисах для людей, которые заботятся о своем здоровье.

9. Гибкий телевизор

OLED-телевизор от компании LG — супертонкий. Он весит около 2 кг и крепится к стене с помощью магнитной подложки. Этот тип экрана передает цвета более контрастно, а также гораздо энергоэффективнее, чем жидкокристаллические аналоги.

10. Умный дверной замок

August Smart Lock — умный замок, который позволяет управлять входными дверьми при помощи мобильного приложения через Bluetooth. Приложение позволяет проследить за процессом блокировки и удостовериться в том, заперта ли дверь. При помощи программы также можно открывать доступ родным и друзьям, причем делать это и дистанционно.

Кроме этого, есть возможность узнавать информацию об открытии и закрытии двери. Замок реагирует на подключенный смартфон. Устройство уже в продаже.

Какое из изобретений удивило вас настолько, что вы не раздумывая приобрели бы его?

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