Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан сегодня, 27 декабря, подвел итоги уходящего года, назвав лауреатов в различных номинациях.
Торжественная церемония прошла в государственном комплексе «Душанбе Плаза».
Победителем в номинации «Спортсмен года» среди олимпийских видов спорта стал молотобоец Дилшод Назаров, выигравший серебряную медаль на Азиатских играх в Индонезии, а премию «Спортсмен года» среди неолимпийских видов спорта получил самбист Хушкадам Хусравов, который в этом году выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Румынии.
Лучшим молодым спортсменом страны был назван гребец Шахриёр Даминов, а лучшей спортсменкой Таджикистана стала боксер Идимох Холова.
Город Душанбе победил в номинации «Лучший спортивный город Таджикистана». Телеканал «Варзиш» был признан лучшим спортивным СМИ в уходящем году, а Али Шарифов получил приз лучшего спортивного комментатора Таджикистана.
Лучшей спортивной федерацией года четвертый год подряд была названа Федерация футбола Таджикистана. Почетную награду на церемонии награждения первому вице-президенту ФФТ Хуршеду Мирзо вручил заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим.
Юношеская сборная Таджикистана (U-16), которая этой осенью подарила стране настоящий праздник, выиграв серебряные медали на чемпионате Азии-2018 в Малайзии и завоевав путевку на чемпионат мира-2019 в Перу, получила приз «Команда года» в Таджикистане.
Главный тренер юношеской сборной страны Зайниддин Рахимов, под чьим руководством наша команда добилась успеха на чемпионате Азии-2018, был признан лучшим тренером Таджикистана.
Также на торжественной церемонии юношеская сборная Таджикистана получили премию президента страны, учрежденной для победителей и призеров международных спортивных соревнований. Команда получила чек на 12 500 сомони.
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