Президент Эмомали Рахмон 26 декабря обратился к парламенту Таджикистана со своим ежегодным посланием. На этом мероприятии также присутствовали члены правительства страны, руководители областей и городов, общественные деятели, представители международных организаций, дипкорпуса, аккредитованного в республике, бизнесмены. Пресс-служба президента опубликовала фотоотчет с выступления, а мы решили показать его вам.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Карта или кошелёк. Готов ли Таджикистан перейти на безналичку?
Спортсменами года в Таджикистане стали Дилшод Назаров и Хушкадам Хусравов
Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца, - The New York Times
МВФ исполнилось 73. Что связывает Таджикистан с этим Фондом?
«МегаФон Таджикистан» подвел итоги образовательного проекта «Молодежь будущего» в Согдийской области
В Ташкенте презентовали стандарты узбекского национального завтрака
Власти Согда окажут помощь 900 малоимущим семьям области
В ИТОГЕ: Стране нужны кадры, но процветает кумовство, местничество и коррупция
В Таджикистане спасатели вторую неделю ищут тело утонувшего «Саъди-командира»
Туркменская соцсеть закрылась на техобслуживание сразу после презентации
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста