10 мастер-классов, свыше 1 500 студентов крупнейших вузов Согдийской области – Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции и Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова – такова статистика образовательного проекта «Молодежь будущего», реализуемого компанией «МегаФон Таджикистан». Полезные и интересные занятия продлятся и в следующем году.
«Молодежь будущего» – это цикл занятий, во время которых студенты получают практические знания по своим специальностям: маркетинг, финансы, телекоммуникация, связи с общественностью и т.д. Мастер-классы проводятся по принципу «от теории к практике», практическая часть проходит в режиме презентаций сотрудников компании «МегаФон Таджикистан». Это помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться в современном мире.
«Мы считаем, что все студенты должны иметь равные возможности в плане развития навыков и получения практических знаний. Поэтому проводим образовательные мастер-классы во всех вузах Согдийской области и стремимся рассказать как можно большему числу учащихся о том, какую конкретную пользу могут принести инновационные технологии и работа над собой. Проект «Молодёжь будущего» – хороший «путеводитель», помогающий студентам лучше ориентироваться в мире современных профессий», – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Высокий уровень занятий оценили все участники. Поэтому вузы региона заключили соглашение с оператором о продлении образовательного проекта до конца 2018-2019 учебного года.
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