В Ассоциации поваров Узбекистана прошла презентация стандарта узбекского национального завтрака. Это мероприятие состоялось в рамках проекта «Гастрономические туры Узбекистана», сообщает CA-NEWS.

Семидневный тур разработан Ассоциаций поваров Узбекистана для тех туристов, которым интересны не только материальные достопримечательности Узбекистани, но и кулинарные шедевры, сообщили в ассоциации.

В стандарт узбекского национального завтрака вошли молочные блюда - ширгуруч (молочная рисовая каша - прим.ред.), ширковок (молочная каша с рисом и тыквой), сутли атала (молочное блюдо). Вошли разнообразные виды лепешек, самса, катлама (слоёная лепёшка). Фрукты и овощи Узбекистана, сладости и сухофрукты, среди которых были представлены и мед, и варенье, и сумалак.

Венчает стандарт знаменитый центрально-азиатский напиток, который с удовольствием употребляли предки – ширчой (сладкий чай с молоком).

Презентацию открыл Председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров, который посетовал на то, что во всем мире знают завтрак английский, но практически не знакомы с узбекским, очень богатым по разнообразию и полезным для здоровья, узбекским национальным завтраком.

Как сообщили на презентации, учащиеся Международного центра узбекского кулинарного искусства очень постарались, им удалось в представленных блюдах соединить древнее содержание с современным художественным оформлением и подачей, отвечающей современным требованиям.

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