По распоряжению главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода в преддверии Нового года 900 малоимущих семей области получат помощь в виде товаров первой необходимости, продуктов питания, одежды.

Помощь от властей получат 60 семей из района Айни, 60 из Ашта, 80 из Бободжон Гафурова, 25 из Гулистона, 60 из Деваштича, 50 из Зафарабада, 80 из Истаравшана, 60 из Исфары, 20 из Истиклола, 60 из Канибадама, 20 из Кухистони Мастчох, 50 из Мастчох, 80 из Пенджикента, 40 из Спитамена, 65 из Худжанда, 40 из Джаббор Расулова и 25из Шахристана, сообщает пресс-служба главы Согда.

Ответственным сотрудникам аппарата главы Согда поручено лично посетить малоимущие семьи и передать им помощь.

Кроме того, по поручению главы Согда, единовременная помощь будет оказана одиноким инвалидам и круглым сиротам.

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