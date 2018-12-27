Туркменская социальная сеть «Биз бярде», презентованная 23 декабря, 26 декабря закрылась на техническое обслуживание. Соответствующее объявление можно видеть при попытке открыть сайт.

«Хроника Туркменистана» сообщает, что «Биз Бярде» на самом деле не первая туркменская социальная сеть, как говорилось на презентации.

В 2013 году была создана сеть Arzuw, в 2015-м — YASHLYK.COM, а затем открылась сеть imenami.tm. Ни одна из них на текущий момент не работает, пишет ИА Фергана.

Основателем «Биз Бярде» является ИП «Сунгат эсери», занимающееся продюсированием молодых музыкантов. Соцсеть и мобильное приложение были неофициально доступны уже некоторое время, приложение успели скачать более 5 тысяч пользователей Android.

Официальная презентация состоялась в концертном зале «Туркменистан» в ходе организованного «Сунгат эсери» концерта. Глава ИП Эзиз Бекназаров заявил: «Мы долго работали над тем, чтобы наш продукт нравился пользователям, и нам пришлось столкнуться с большим количеством сложностей. "Биз бярде" не идеален, но по многим параметрам он не уступает по качеству популярным в Туркменистане аналогам».

Зарубежные социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram и «ВКонтакте», в Туркменистане подвергаются блокировке. Сеть «Одноклассники» некоторое время рекламировалась властями как современный и технологичный способ связи с бывшими одноклассниками. Но когда оказалось, что там также возможна критика власти, эту соцсеть тоже заблокировали.

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