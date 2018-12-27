На мартовские выборы президента Украины в 2019 году идет украинский комик, бывший участник КВН Владимир Зеленский.

Он дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он впервые признался, что собирается баллотироваться в президенты Украины в марте 2019 года. По данным опросов, Зеленский занимает второе место по популярности после Юлии Тимошенко. Многие считают Зеленского человеком, близким к олигарху Игорю Коломойскому, на канале которого выходят его программы.

«Медуза» кратко пересказывает интервью вероятного кандидата в президенты Украины:

Об участии в выборах я очень думаю, склоняюсь… Если стану президентом, буду советоваться с женой, но Раисой Максимовнойона не станет. В Донбассе надо прекратить стрельбу, любой вариант «мы туда пойдем армией» я отметаю сразу. Крым — наша земля. На концерте в Берлине я набил морду зрителю, который поднял российский флаг и сказал что-то гадкое об Украине. Надо ли вступать в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Петр Порошенко — как очень средний фильм в кинотеатре: смотришь — и у тебя разочарование. Украина должна быть очень либеральной и свободной. Я хочу, чтобы здесь бабки были в безопасности, чтобы приезжали все мировые компании. Кто нас захватит, если тут будут арабы, китайцы, американцы?