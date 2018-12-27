Несмотря на то, что потребитель обычно предпочитает проблемные, и даже трагичные тексты, в этом году самым популярным событием, о котором мы написали, стала позитивная история. Мы просмотрели Google analytics и выбрали 10 самых популярных текстов на сайте медиа-группы Asia-Plus в этом году.

Первое место

Душанбе и Ташкент договорились! И по визе и по границе

Новостью №1 в этом году стала отмена виз между нами и соседним Узбекистаном. Таким образом, тема таджикско-узбекских отношений уже второй год становится главным событием для нашей страны.

Фото пресс-службы президента РТ

В январе этого года в Душанбе прошло заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном и во время этих мероприятий сторонам удалось решить самые сложные вопросы, о которых еще пару лет назад в наших странах даже не могли говорить вслух.

А потом был Навруз в Самарканде и Бухаре, когда тысячи таджикистанцев впервые за 17 лет (визовый режим ввели между нашими республиками в 2001 году – прим.авт.) смогли поехать в гости к соседям, открытие КПП вдоль наших границ и слезы радости родственников, которые наконец-то смогли увидеть друг друга.

Второе место

Момент нападения на туристов сняли на видео. Наезд был намеренным

Без трагических событий этот год не обошелся: теракт в Дангаре, во время которого погибли четверо туристов, кажется, глубоко затронул каждого таджикистанца, а историю погибших молодых американцев без слез невозможно было читать.

Видео наезда на туристов, которое распространил SITE Intelligence Group, портал, который мониторит информационную активность экстремистов, просмотрели на нашем сайте почти 60 тысяч пользователей.

Кстати в тот же день, МВД Таджикистана распространило заявление о том, что к гибели туристов причастны члены запрещенной Партии исламского возрождения. В информации, опубликованной на официальном сайте министерства, говорилось, что акция была спланированной.

Третье место

Между Таджикистаном и Узбекистаном отменены визы

Эта новость не свалилась на таджикистанцев, как снег на голову, потому что её ждали, в нее верили и к тому моменту, когда официально было объявлено, что граждане двух государств могут находиться на территории друг у друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов, мы все были на старте.

ТВ «Диёр»

9 марта соглашение об отмене визового режима подписали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тогда же было подписано 27 новых документов о сотрудничестве, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия в сферах торговли, экономики и много другого.

Четвертое место

В Таджикистане определена дата празднования Иди Рамазон

Новость о том, что окончание Священного месяца Рамазан в Таджикистане выпало на 15 июня, на нашем сайте прочитали почти 50 тысяч пользователей. В этом году традиционный пост мусульман выпал на уже жаркие месяцы, и верующим пришлось нелегко во время поста. Вместе со своими экспертами мы старались помочь им соблюдать пост правильно.

Пятое место

В Душанбе загорелся «Султони Кабир»

На столичном рынке «Корвон» пожары случались уже восемь раз, а вот «Султони Кабир» загорелся впервые в этом году. Возгорание произошло вечером, 2 июня, позже выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводах. Сумма ущерба составила $390 тысяч.

Еще позже в отношении трех сотрудников столичного рынка «Султони Кабир» по факту пожара МВД Таджикистана возбудило уголовное дело по статье 256 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса республики.

Шестое место

Рустам Эмомали среагировал на публикацию «Азия-Плюс» и поручил незамедлительно принять меры

Одним из главных ньюсмейкеров сейчас считается мэр Душанбе Рустам Эмомали, он достаточно активно работает на своем новом месте и СМИ охотно освещают эту работу. В январе 2018 года глава столичной администрации ознакомился с опубликованной в газете «Азия-Плюс» статье под названием «Мы уповаем только на мэра» - обращении вкладчиков одной из старых новостроек столицы, которых обманули строительные фирмы «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014» и поручил принять меры для устранения недостатков.

Впрочем, этот вопрос до сих пор не решен.

Седьмое место

Получит ли убийца пятилетней Хувайдо пожизненное заключение?

Еще одна страшная трагедия, которая произошла в этом году – это убийство маленькой девочки Хувайдо Тиллоевой из Таджикистана в Серпухове. После этого преступления мы задались вопросом о том, что будет с главным подозреваемым – Александром Сёминым, и адвокат семьи Хувайдо Михаил Мушаилов, сказал, что надеется на пожизненное заключение для убийцы девочки.

Прощание с Хувайдо в Серпухове «Московский комсомолец»

Суда еще не было, последний новостью по этому делу стало октябрьское сообщение о том, что срок ареста подозреваемого в убийстве 5-летней Хувайдо продлили на два месяца. Эксперты на протяжении нескольких месяцев не могли оценить сексолого-психолого-психиатрическое состояние подозреваемого.

Восьмое место

Молодежь Таджикистана массово надела черные маски. Мы узнали, почему

После того, как мы заметили, что молодежь ходит по Душанбе в черных масках, мы решили узнать у них, зачем они превратили медицинскую атрибутику в модный тренд.

Таджикские модели Умед Салимов и Валерия Мороз соцсети

Нам удалось выяснить, что одной из причин популярности черных масок стала наша соотечественница Фатима Мирзохонова, которая принимала участие в конкурсе моделей в Сеуле, где тренд на черные маски не проходит уже многие годы. Девушка сделала пару фотографий в черных масках и заразила этим трендом всех остальных.

Впрочем, в медицинских целях черные маски в Таджикистане тоже носят.

Девятое место

«Смеялись мясники за прилавком, смеялась куча малолеток, среди которых спрятался тот, который только что залез мне под платье»

Одним из самых смелых экспериментов этого года стал наш материал о харассменте, в котором исполнительный директор медиа-группы Asia-Plus, а также наш шеф-редактор Ольга Тутубалина рассказали свои личные истории уличного домогательства со стороны мужчины. Эта идея возникла у нас после того, как в соцсети Facebook появилось обращение женщин к мэру города с просьбой остановить харассмент на улицах столицы.

После этого журналист радио «Озоди» Афсона Акобиршо, столкнувшись с оскорблениями и шутками с сексуальным подтекстом от посторонних мужчин, написала заявление в ОМВД района Исмоили Сомони.

Дело было направлено в суд Исмоили Сомони и рассматривалось по статье 460 Кодекса об административных правонарушениях (Злостное хулиганство). Согласно решению суда каждый обидчик был назначен штраф в размере 350 сомони каждому. Афсона подала апелляцию, но ничего не добившись, прекратила это дело.

Десятое место

В Таджикистане частично заблокировали Viber

Ну, и напоследок запреты и ограничения, без которых 2018 года не обошелся. В начале января этого года пользователи самого популярного в республике мессенджера Viber вдруг не смогли совершать аудио и видеовызовы, могли только отправлять текстовые сообщения. Источники в сотовых компаниях объясняли нам, что частичная блокировка Viber произведена национальным оператором «Точиктелекомом», у которого берут магистральный интернет практически все провайдеры.

«Нас обязали брать интернет у «Точиктелекома» еще несколько месяцев назад. Выбора у нас не было», - сообщил источник в одной из компаний.

Спустя пару дней Viber в Таджикистане вновь стал полностью доступен. Служба связи при правительстве Таджикистана подтвердила, что сбой в его работе был, и он был связан с техническими проблемами внутри нашей страны.

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