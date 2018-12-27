АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Комитет молодежи и спорта при правительстве РТ в 8.00 в здании «Душанбе-Плаза» проведет церемонию награждения лучших спортсменов республики.

- C 10 утра и до 5 вечера офис компании (Tcell Plaza) будет встречать Новый Год по-детски весело: игры, развлечения, настоящий снег, конкурсы, и творческие занятия – для всех найдется что-то интересное.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ДЕКАБРЯ

1932 – В СССР введена паспортная система.

1938 – В СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –27 ДЕКАБРЯ

1930 года – родился ученый-литературовед Саидумар Султанов

1937 года – родилась доктор физико-математических наук Мухаббати Каримова

1939 года – родился доктор химических наук, профессор Самариддин Каримов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 15 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 24-29 мороза, (в районе Булункуля до 38-40 мороза), днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 12 мороза, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.