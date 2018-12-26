В течение трех будущих лет в Таджикистане будут созданы более 560 больниц, центров здоровья и других объектов сферы здравоохранения.
Об этом в своем послании парламенту сказал президент страны Эмомали Рахмон.
Наряду с этим он напомнил о недостатках в оказании первичной медицинской помощи.
По его словам, в адрес Исполнительного аппарата президента поступает немало жалоб и заявлений о том, что в некоторых медицинских учреждениях во время оказания первичной медицинской помощи у родственников больного или нуждающегося в помощи требуют и взимают деньги и лекарства.
«Представьте, человек попадает в аварию, его везут в больницу, а там недобросовестный медицинский работник предоставляет список лекарств и просит принести их, вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь. Разве это по-человечески?» – задался вопросом президент.
Он отметил, что оказания первичной медицинской помощи по закону бесплатно и финансируется за счет бюджета. Он назвал такие поступки медицинских работников не только нарушением закона, но и бесчеловечностью.
Он также выразил неудовольствие качеством диагностики в стране.
«Одним из больных вопросов, которое не устраняется, невзирая на постоянные указания, это все еще низкое качество и уровень обслуживания и диагностирования врачей и поэтому руководство министерства здравоохранения и социальной защиты населения обязано принять эффективные меры в этом направлении», - отметил Эмомали Рахмон.
Президент также напомнил об изменениях в законодательстве: усиления административной и уголовной ответственности за незаконный ввоз на территорию Республики Таджикистан и пуска в обращение некачественных или просроченных лекарств, или их производства в стране, а также за заражение пациентов инфекционными заболеваниями в результате медицинской деятельности.
Он поручил Генпрокуратуре и Минздраву выполнять требование закона, и установить прочный заслон на пути совершения подобных нарушений.
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Alibek36 минут назад
Надеюсь, что и на этом новом году устранять все эти проблемы.
Sino1 час назад
А недостаточно финасировать медицину, довести её до нищенства, чтобы не было нужных лекарств и средств для лечения.. А платить врачам низкую зарплату, когда те тяжело учатся по 9-12 лет, чтобы овладеть одной из самых сложных профессий.. И когда врачи нашли выход из этой запущенной ситуации, в виде предоставления списков лекарств пациентам, их же ещё и обвинять.. Вряд ли у нас будет повышаться качество мед.обслуживания с таким подходом. Врачу не прикажешь хорошо лечить и учиться, оплачивая по минимуму..