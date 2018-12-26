В очередном послании парламенту страны сегодня 26 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что за один год невозможно добиться полного развития таких важных отраслей, как туризм, народные ремёсла и развитие сельской местности. И поэтому необходимо продолжить их развитие на благо страны в последующие годы.
В этой связи глава государства предложил Год развития туризма, народных ремёсел продлить ещё на три года - до 2021 года - до 30-й годовщины Государственной независимости страны. Сюда же он добавил и развитие сёл.
«Объявление 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза. Но, чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало», - отметил президент.
Основной целью предложения президента является обустройство Таджикистана и решение социальных вопросов населения.
«Это - улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, обеспечение сельских жителей качественной питьевой водой, строительство и реконструкция местных дорог, развитие туристической инфраструктуры и народных ремесел и другое», - сказал глава государства.
Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что председатели областей, городов и районов несут прямую ответственность за ускорение работ по созиданию и благоустройству, развитию сельской инфраструктуры, туризма и народных ремесел, привлечение с этой целью отечественных и зарубежных инвестиций. А первостепенной их задачей назвал обеспечение жителей рабочими местами и привлечение к освоению профессий и ремесел.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
12 невероятно красивых образов и 4 случая выгулять все
На достройку Рогуна направят 430 миллионов долларов
Разве это по-человечески? Президент неводолен качеством оказания первичной медпомощи
Радикализация мигрантов: в чем есть правда, а в чем вымысел
Как защитить себя при помощи государственного юриста?
Эмомали Рахмон: «Мы должны служить народу, а не народ нам»
Эмомали Рахмон запретил все проверки предпринимателей-производственников
Мечты сбываются со «Скай Тур»: участвуй в новогоднем конкурсе и получи путёвку в страну пирамид
Рахмон: у Таджикистана есть все возможности для индустриализации страны
Президент Таджикистана требует увеличить экспорт продукции
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Chel1 час назад
К сожалению, этот рост в 2.5 раза это только из-за отмены виз с нашим соседом. А число реальных туристов как было мизерное, так и осталось.