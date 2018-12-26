«Мы должны стремиться к индустриализации страны и для этого есть все возможности», - заявил Эмомали Рахмон в ходе послание парламенту страны сегодня. Глава государства предложил ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью.

Как он отметил, наша страна считалась аграрной, 75 лет мы производили хлопок и в малом объёме фрукты и овощи.

Но, несмотря на то, что в годы независимости площадь садов возросла в два раза, доход от импорта овощей и фруктов является ничтожным. Времена и потребности меняются, и мы должны стремиться к индустриализации. Мы построили Рогунскую ГЭС, в будущем планируется строительство еще ряда гидроэлектростанций, что способствует развитию промышленности – основы индустриализации», - подчеркнул он.

По словам президента, с 1992 года были реализованы 217 проектов для развития этой отрасли и за последние годы в стране созданы крупные промышленные предприятия, в том числе, металлургические предприятия.

«До 2030 года доля промышленности в общем объеме ВВП надо довести до 22%. Для достижения этой цели надо строго наблюдать за реализацией принятых программ и финансированием в этом направлении», – отметил Эмомали Рахмон.

Президент поручил председателям областей, городов и районов, ответственным лицам усердно работать в этом направлении, в том числе привлекать прямые инвестиции, реабилитировать предприятия, которые не работают и каждые полгода представлять отчёт о проделанной работе.

"В связи с этим и с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

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