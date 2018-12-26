Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о реализации стратегической цели страны по выходу из коммуникационного тупика.
«За последние годы в результате строительства международных автодорог, которые связывают Таджикистан с Китаем, Афганистаном, Кыргызстаном, открытия железной дороги и контрольно-пропускных пунктов с Узбекистаном, Таджикистан вышел из коммуникационного тупика.
То есть, наша вторая стратегическая цель тоже реализована», - сказал президент в ходе своего обращения к парламенту 26 декабря этого года.
По его словам, в дальнейшем правительство страны будет принимать меры по расширению транспортной инфраструктуры, выходу к морским портам, строительству приграничных терминалов и логистических центров и др.
Президент отметил, что в настоящее время в Таджикистане реализуются 14 государственных инвестиционных проектов в транспортной сфере, общая сумма которых составляет 7,5 млрд сомони (около $800 млн).
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Socrat4 часа назад
Бег Сабур вот стратегическая цель которую достигла страна!
Ваше имя4 часа назад
А авиа-рейсы? А принцип "открытое небо"? Пока этот вопрос не решится мы еще ни из какого тупика не вышли!