Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего очередного обращения к парламенту страны 26 декабря отметил необходимость заложения основы для повышения зарплат, пенсии и стипендии в ближайшие годы.

Он пояснил, что для этого нужно находить дополнительные источники пополнения государственного бюджета, то есть делать это можно посредством развития экономики, индустриализации, роста производства.

Президент подчеркнул, что с учетом нахождения новых источников правительство продолжит ежегодно повышать зарплаты бюджетников, пенсии и стипендии на 10-15%.

Он отметил, что доходная часть госбюджета выросла с 6,5 млрд. сомони в 2010 году до 24 млрд. сомони в 2019 году.

Эмомали Рахмон добавил, что в бюджете на 2019 год возложено повышение денежных доходов населения не менее чем на 10%.

Отметим, что с 1 сентября этого года размер заработной платы бюджетников, пенсии и стипендии увеличился на 15-30%.

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