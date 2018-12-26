Решением исполкома Национального олимпийского комитета республики для подготовки 15 таджикских спортсменов к летней Олимпиаде-2020 в Токио выделено $120 тыс.

С января 2019 года по август 2020 года таджикские спортсмены ежемесячно будут получать определенную сумму от олимпийского комитета, в частности, Дилшод Назаров (легкая атлетика, $950), Шахриёр Даминов (байдарка и каноэ, $800), Комроншох Устопириён (дзюдо, $700), Бехруз Ходжазода (дзюдо, $600), Темур Рахимов (дзюдо, $500), Сомон Махмадбеков (дзюдо, $300), Шохида Каландарова (дзюдо, $300), сообщает пресс-служба НОК.

Кроме того, стипендию НОК с января 2019 по август 2010 года получат Мохру Халимова (таеквондо, $300), Шаббос Негматуллоев (бокс, $350), Карина Климик (плавание, $200), Гулсунби Шарифова (легкая атлетика, $200).

По $200 ежемесячно получат Саидджон Гулов (вольная борьба), Манижа Мадкаримова (таеквондо), Сухроб Абдулхаев (греко-римская борьба) и Шоира Зулкайнарова (бокс).

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