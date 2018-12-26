Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня выступит с традиционным ежегодным посланием к парламенту республики.

Совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата парламента) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента), в ходе которого Эмомали Рахмон выступит с посланием, состоится сегодня, 26 декабря, в столичном дворце «Кохи Сомон» в 10 часов.

В «Кохи Сомон», кроме парламентариев страны, приглашены главы всех областей, городов, районов, министерств и ведомств Таджикистана.

Все государственные теле- и радиоканалы страны в прямом эфире будут транслировать выступление президента.

Кроме этого, сотрудники всех государственных учреждений страны, студенты высших учебных заведений, старшеклассники общеобразовательных школ страны в актовых залах будут слушать послание президента.

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