Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня выступит с традиционным ежегодным посланием к парламенту республики.
Совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата парламента) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента), в ходе которого Эмомали Рахмон выступит с посланием, состоится сегодня, 26 декабря, в столичном дворце «Кохи Сомон» в 10 часов.
В «Кохи Сомон», кроме парламентариев страны, приглашены главы всех областей, городов, районов, министерств и ведомств Таджикистана.
Все государственные теле- и радиоканалы страны в прямом эфире будут транслировать выступление президента.
Кроме этого, сотрудники всех государственных учреждений страны, студенты высших учебных заведений, старшеклассники общеобразовательных школ страны в актовых залах будут слушать послание президента.
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