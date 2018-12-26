АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня выступит с ежегодным посланием парламенту страны.

- В Санкт-Петербурге чемпионате мира по блицу и рапиду (шахматы). В нем принимает участие таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ДЕКАБРЯ

2007 - В Душанбе полностью сгорело здание главного корпуса Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –26 ДЕКАБРЯ

1926-1996 года – родился переводчик Шамси Собир.

1935-2000 года – родился ученый Зулфикор Абдусатторов

1956 года – родился режиссёр театра, заслуженный артист Таджикистана Шавкат Халилов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Облачно, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 15 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, (в районе Булункуля до 40-42 мороза), днем 8-13 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 10 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.