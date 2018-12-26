Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана стало инициатором открытия по всей республике кабинетов по оказанию психологической и медицинской помощи жертвам домашнего насилия. Кабинеты будут открыты при центральных роддомах в городах и районах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Данная работа проводится в рамках реализации закона «О предотвращении насилия в семье» и Государственной программы по предотвращению насилия в семье на 2014-2023 годы.
На конец ноября такие кабинеты уже работают в Пяндже, Шахритусе и Фархоре. Также при поддержке филиала организации GOPA в Таджикистане/Проекта по предотвращению домашнего насилия (PDV) такой кабинет открыт при «Медицинском центре Истиклол» в Душанбе.
В этих кабинетах работают сотрудники медицинского персонала больниц, которые проходят обучение тому, как правильно работать с жертвами насилия в семье.
На сегодняшний день в Таджикистане также работает телефон доверия 1313 и ресурсный центр по предотвращению домашнего насилия. Этот проект профинансирован Европейским союзом.
В ресурсном центре создается база данных для содействия в сборе и анализе подробной информации случаев насилия в семье. Для своевременного сбора информации, получения единой статистики и переработки информации базы данных разработано и внедрено электронное приложение. Телефонные обращения также отмечаются в базе.
В октябре текущего года международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) порекомендовала правительству Таджикистана ввести уголовное наказание за домашнее насилие, в том числе за изнасилование в браке.
Именно насилие в семье со стороны мужа и его родственников становится одной из основных причин, по которым женщины в Таджикистане сводят счеты с жизнью.
По данным Комитета по делам женщин и семьи, в 2017 году в Таджикистане 497 женщин покончили с собой, в 2016 году эта цифра составляла 596 человек.
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Гость4 часа назад
Счёты они сводят потому что дуры. И родители их воспитали таковыми. Когда мать не дала дочери элементарного: ни знаний, ни образования ни осознания, что ей никто не ичего не должен. Они же выходят замуж с твердым убеждением, что теперь семья мужа им все должна и обязана. Особенно, после рождения детей. И вот она центр Вселенной, любите ее. Семья это труд. А вот к труду они не приучены. Послушайте о чем говорят современные девушки с детства. Богатый муж, не работать, золото и Америка. Всё. Предел