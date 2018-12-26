Шведские прокуроры попросили суд назначить максимальное наказание для бывших топ-менеджеров телекоммуникационной компании Telia за дачу взяток в размере $350 млн. представителям Гульнары Каримовой за право выйти на узбекский рынок и покровительство властей. Отмечается, что основным фигурантом дела признан бывший финансовый директор корпорации Теро Кивисаари, которому грозит 7 лет и 9 месяцев тюрьмы, сообщает «Озодлик».

По данным прокуроров, озвученным в ходе заключительных судебных слушаний 19 декабря, именно Кивиссари руководил процессом выхода Telia на рынок Узбекистана. Он через своих доверенных юристов непосредственно занимался дачей взяток, что делает его главным звеном в коррупционной схеме. По шведским законам за подобные преступления полагается максимальное наказание в виде тюремного срока от шести месяцев до шести лет. Однако бывшего финдиректора могут осудить почти на восемь лет, так как он обвиняется в совершении ряда других преступлений.

Адвокаты Кивиссари строили защиту на том, что преступление не могло квалифицироваться как дача взятки. По их словам, согласно закону коррупционным действием считается предоставление денег или подарков какому-либо чиновнику того или иного государства. Но на момент дачи взятки Гульнаре Каримовой последняя официально не являлась представителем власти, оказывающим влияние на телекоммуникационную отрасль Узбекистана.

Для двух других фигурантов дела прокуроры запросили меньшие тюремные сроки (какие именно, не уточняется). По мнению обвинителей, бывший главный советник евразийского бизнес-направления Telia Ули Туима обвиняется в легализации процесса дачи взяток, а бывший исполнительный директор Ларс Нюберг – в том, что не воспрепятствовал незаконному вхождению компании на узбекский рынок.

Бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг. Фото Svtstatic.se

По предварительной информации, суд огласит приговор 15 февраля 2019 года.

Расследование по делу о даче взяток компаниям, аффилированным с Гульнарой Каримовой, было начато прокуратурой Швейцарии в 2012 году. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции. Нидерландов и США. По версии следствия, крупные телекоммуникационные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – платили многомиллионные взятки Каримовой, получая в обмен доступ на местный рынок. Общая сумма взяток предположительно превысила $1 млрд. Ранее Telia и Vimpelcom признали вину и согласились выплатить крупные штрафы.

Суд по делу о взятке Гульнаре Каримовой начался в Стокгольме 4 сентября. В ходе одного из заседаний адвокат Ули Туимы предложил вызвать в качестве свидетеля Абдуллу Арипова — главу правительства Узбекистана. Тот в прошлом руководил Агентством связи и информатизации Узбекистана, в 2012 году на фоне коррупционного скандала в телекоммуникационном секторе был отправлен в отставку. Сообщалось, что в отношении него было заведено дело, но позднее его закрыли. В 2016 году Арипов вернулся в правительство, заняв пост премьера.

В начале декабря 2018 года шведско-финская корпорация Telia сообщила о том, что покинула узбекский рынок, продав контрольный пакет акций компании Coscom (торговая марка Ucell) Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Сумма сделки составила $215 млн.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь