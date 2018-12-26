Техническое совещание по укреплению трансграничного сотрудничества по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации между Таджикистаном и Афганистаном состоялось сегодня, 25 декабря.
Встреча прошла в рамках дальнейшей реализации проекта «Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования», подписанного между КЧС, правительством Японии и ПРООН в сентябре 2016 года, - сообщила «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.
Глава афганской делегации, замминистра Национального министерства по управлению стихийными бедствиями Мухаммад Хайдари в своем выступлении отметил актуальность двухстороннего сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он подчеркнул, что стихийные бедствия не имеют границ.
«Мы благодарны нашим братьям-таджикам за начало такого важного сотрудничества, так как климат Афганистана очень похож на климат Таджикистана, наша страна, как и ваша, подвержена стихийным бедствиям. Мы особо нуждаемся в поддержке в вопросах, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров», - сказал Хайдари.
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере снижения риска стихийных бедствий.
В частности, участниками были обсуждены вопросы совместных действий по противодействию стихийным бедствиям трансграничного характера, разработке и подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве, укрепления потенциала системы управления бедствиями в Афганистане, переподготовке специалистов спасательного ведомства Афганистана в Таджикистане, разработке и принятию среднесрочного плана сотрудничества до 2020 года.
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