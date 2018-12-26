Современный металлообрабатывающий мини-завод, деятельность которого будет направлена на обработку черного металла, будет построен уже в следующем году.

Проект ООО «Оханкор» по созданию производства металлических чушек (слитков) на территории СЭЗ «Сугд» был одобрен на заседании Комиссии по рассмотрению бизнес-планов и инвестиционных проектов претендентов на получения статуса субъекта СЭЗ при Минэкономразвития РТ. Это первый субъект в СЭЗ «Сугд», который будет инвестироваться за счет узбекских вложений. Инвестор планирует вложить в производство более 1,8 млн. долларов США, сообщили «АП» в информационном отделе администрации СЭЗ «Сугд».

По словам источника, компания планирует запуск производства уже в следующем году. Производственный процесс будет осуществляться на современном оборудовании, которое обеспечит экологическую безопасность производства. Металлическая чушка, производимая на заводе, будет экспортироваться в Республику Узбекистан для дальнейшей переработки.

Целью проекта является удовлетворение потребности в сырьевых ресурсах регионального рынка металлической продукции. По мере изучения рынка, предприятие планирует диверсифицировать ассортимент выпускаемой продукции. Помимо металлических чушек, ассортимент дополнится арматурой, металлическим профилем, угольниками, блоками и др.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь