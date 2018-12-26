Министерство образования и науки Таджикистана за несколько дней до Нового года заявило, что никогда не запрещало отмечать Новый год в школах. Однако, как сообщают в Минобрнауки, там выступают против расточительства.

«В этом году новых распоряжений по этому вопросу нет и праздновать Новый год в школах Таджикистана будут в соответствии с прежними распоряжениями», - отметили в Минобразования.

Праздник без денег

Там заявили, что никогда в целом не запрещали проведение новогодних утренников в школах и дошкольных учреждениях.

«Мы всегда выступали против расточительства, сбора денег и вырубки деревьев. И в прежних распоряжениях говорилось об этом, но там не было ни слова о полном запрете»,- сообщил «АП» Эхсони Хушбахт, пресс-секретарь министр образования и науки.

Он опроверг слухи о том, что в этом году разрешено отмечать Новый год только в русских классах и школах.

«Это не соответствует действительности. Нет таких распоряжений. Еще раз подчеркиваю, нигде не запрещено проводить новогодние ёлки: и в русских, и в таджикских школах должны проводить Новый год в соответствии с прежними распоряжениями, т.е. без расточительства и сбора денег», - отметил он.

Между тем, стоит напомнить, что с 2012 года Минобрнауки выступает против проведения Нового года в школах и дошкольных учреждениях.

Тогда министерство образования и науки Таджикистана направило в учебные заведения рекомендации, где говорилось, что считается нецелесообразным покупать подарки и категорически запрещается проведение новогодних праздников.

А в 2015 году Министерство образования и науки Таджикистана поручило образовательным учреждениям не устанавливать главный атрибут Нового года - ёлку.

«Вырубка ёлок и установка любых видов ёлок, использование пиротехники, праздничное застолье, вручение подарков и проведение праздничных застолий в ресторанах для учащихся образовательных учреждений категорически запрещены», - говорилось в распоряжении министра образования и науки Таджикистана Нуриддина Саида от 21 декабря 2015 года.

Министерство рекомендует таджикским школьникам, дошкольникам и студентам в честь Нового года проводить культурные, спортивные мероприятия, организовывать стенгазеты, а также соревнования по чтению стихов и рисованию, но все мероприятия должны заканчиваться не позднее 15:00, отмечалось тогда в распоряжении.

Asia-Plus, архивное фото

Можно и без расточительства

В 2015 году в министерстве сообщили, что такое решение было принято по просьбе родителей для недопущения сбора денег на расходы и, в целом, направлено против расточительства.

Но родители говорят, что отмечать Новый год в школах нужно и можно и без расточительства. Душанбинка Мавзуна Холова считает, что детям нужны праздники, и их можно организовывать скромно.

«Дети ждут этот праздник. Конечно, отмечать его нужно, но при этом надо учитывать возможности родителей. Думаю, праздник можно организовать и без сбора средств. Ёлку можно купить за счёт школы и Дед Морозом может стать кто-то из школьников или учителей. И пусть не будет праздничного застолья», - говорит она.

А большинство читателей сайта «Азия-Плюс» не считают это затратным для родителей. Только 8% респондентов опроса «Нужен ли Новый год таджикским школам?» на сайте news.tj сказали, что это слишком затратно для родителей.

По данным на вечер 25 декабря на вопрос ответили 506 человек, из них 39 процентов проголосовали за то, чтобы вернуть все школьные праздники.

В детсады вернулся праздник

Тем временем, в дошкольных учреждениях города Душанбе активно готовятся к проведению Нового года. По словам родителей, дети активно готовятся к празднованию Нового года.

Asia-Plus, архивное фото

«В этом году в комнате детей установили небольшую ёлочку. Моя дочка учит стихи, и активно готовится к представлению на Новый год. Собрали и небольшую сумму - по 25 сомони с каждого ребёнка. По-моему, это для подарков. Это сумма незначительная и мы готовы отдать ради радости детей», - сообщила «АП» Мадина Назарова, жительница столицы.

А вы как думаете: стоит ли возвращать празднование Нового года в школы и дошкольные учреждения? Примите участие в нашем голосовании.

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