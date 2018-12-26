В центре Ташкента построят 27-этажную жилую башню в стиле сталинских высоток. Проект 136-метрового здания разработало московское архитектурное бюро "Точка дизайна".
136-метровую башню под названием M Tower собираются построить к 2020 году в Яккасарайском районе города, сообщает Подробно.уз.
Архитектурный облик башни вдохновлен сталинскими высотками: фасады здания украсят восточный орнамент и фигурные элементы из натурального камня, а венчать сооружение будет десятиметровый шпиль. В отделке интерьеров планируют использовать натуральный камень и массив.
Площадь здания составит свыше 22 тыс. кв. м. На первом этаже выделены приватная и общественная зоны, второй и третий этажи полностью отданы под коммерческие площади: офисы, магазины, фитнес-центр и спа-салон.
С четвертого по 27-й этажи займут квартиры. Комплекс будет включать также здание гаража, на крыше которого расположатся ресторан, зимний сад и сад для променада.
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