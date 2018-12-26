«МегаФон Таджикистан» предложил своим абонентам новую функцию в мобильном приложении «МегаФон Life», услугу «МегаФон кошелек». С его помощью можно пополнять баланс близких людей, в том числе абонентов других операторов, или оплачивать различные услуги, используя средства со счета телефона. Приложение доступно только абонентам – физическим лицам компании «МегаФон Таджикистан». Партнер оператора – МДО «ХУМО», одна из ведущих микрокредитных компаний республики. Первые пользователи приложения смогут получать до 31 января за проведение платежей через «МегаФон кошелек» бонусы в виде разовых бесплатных интернет-пакетов.

«С появлением новой услуги телефон становится таким же удобным местом хранения денег, как обычный кошелек или банковская карта. Средствами, которые лежат на счете абонента, теперь можно оплачивать не только услуги связи, но и другие услуги. Главное, что нужно для использования такого «кошелька», – являться нашим абонентом и пользоваться приложением «МегаФон Life», – рассказывает финансовый директор компании «МегаФон Таджикистан» Александр ШАМИЛОВ.

Для работоспособности продукта «МегаФон кошелек» на абонентском устройстве обязательно наличие мобильного приложения «МегаФон Life» и интернета (в том числе Wi-Fi). Интерфейс услуги доступен на русском, таджикском и английском языках. Для совершения платежа на счете должна находиться соответствующая сумма. Если ее недостаточно, возможность оплаты через услугу «МегаФон кошелек» будет доступно только после пополнения баланса.

В связи с запуском нового мобильного приложения оператор проводит акцию для абонентов: до 31 января 2019 года включительно при совершении платежных операций через «МегаФон кошелек» будут подключаться бесплатные разовые интернет-бонусы. Объем трафика зависит от суммы платежа.

Интернет-бонусы действуют в течение 30 календарных дней с момента подключения и по окончании срока действия автоматически отключаются, а неиспользованный трафик обнуляется. По каждому пакету бонусы предоставляются раз в сутки.

*Интернет-бонусы начисляются за все транзакции, кроме пополнения баланса на сотовые операторы РТ. Более подробно на сайте: infolife.megafon.tj