Житель района Хамадони в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные удары другому жителю этого района после словесной перепалки. Предполагаемый убийца задержан.

Утром 19 декабря на обочине автодороги джамоата Панджруд района Мир Сайид Алии Хамадони, на юге республики, был обнаружен найден труп 35-летнего Джоми Одинаева с признаками насильственной смерти, сообщили «АП» в органах прокуратуры.

На место преступления прибыли сотрудники соответствующих органов, в том числе прокуратуры, которые провели осмотр тела и места пришествия.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 104, часть 1 УК РТ и создана следственно-оперативная группа под руководством прокурора района Хамадони Дилшода Салимзода.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, группе удалось через трое суток после совершённого преступления задержать на участке Маргоб джамота Кахрамон данного района подозреваемого в убийстве.

Им оказался ранее судимый 33-летный Алишер Назаров. Подозреваемый является безработным, женат, имеет троих детей, сообщил "АП" прокурор района Хамадони Дилшод Салимзода.

Предполагаемый убийца в состояние алкогольного опьянения в ночь с 18 на 19 декабря после словестной перепалки со своим земляком нанес ему несколько ударов руками. Он полученных травм Джоми Одинаев скончался на месте пришествия, а преступник скрылся.

В настоящее время следствие продолжается.

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