АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов примет участие в чемпионате мира по блицу и рапиду, который пройдет в Санкт-Петербурге.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ДЕКАБРЯ
1979 – В 15.00. по московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан.
1991 – На сессии ВС РТ ратифицировано соглашение о создании СНГ.
2009 – В Душанбе презентованы акции Рогунской ГЭС;
ДНИ РОЖДЕНИЯ –25 ДЕКАБРЯ
1890 – родился русский востоковед, исследователь истории персидско-таджикской литературы, Заслуженный деятель науки Таджикистана, член-корреспондент АН СССР, почетный академик АН Узбекской ССР и Туркменской ССР, член-корреспондент АН Ирана и Арабской академии (Дамаск) Евгений Бертельс
1941 года – родился доктор филологических наук, профессор Худойназар Асозода
1965-1982 года – родился певец, актёр театра Салим Мукимов
1948 года – родился дипломат Хамрохон Зарифи
1950 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Камол Насрулло
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Облачно, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 15 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, (в районе Булункуля до 40-42 мороза), днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 12 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.
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