Каждый месяц благотворительная организация «Нури Фирдавс», которая будет оказывать материальную поддержку детям из малоимущих семей, а также детям с ограниченными возможностями, будет получать денежные отчисления от новой столичной службы такси «Атлас».
Два волонтера группы «Доброта» в социальной сети Facebook – Тахмина Бахронова и Зуля Рахматова вчера, 23 декабря открыли общественную благотворительную организацию «Нури Фирдавс» и службу такси «Атлас» с номером 333.
Эти две структуры будут работать вместе: служба такси обещает ежемесячно оказывать финансовую поддержку от своей прибыли «Нури Фирдавс».
- Мы с Зулей волонтёры группы «Доброта» в Facebook, вместе занимались благотворительной деятельностью, поэтому идея создать такой тандем возникла не просто так, а с учетом нашего опыта работы в этом направлении.
Иногда нам просто не хватало средств для того, чтобы решить проблемы того или иного ребенка, и мы поняли, что просто волонтерской группой мы не обойдемся, и мы решили создать благотворительную организацию и коммерческую службу такси, - рассказывает Тахмина Бахронова.
Опыт работы в службе такси у Тахмины есть, по ее словам, она работала директором по развитию службы «Рахш такси», занималась развитием в компании «Олуча такси».
- Отсюда и возникла идея создать именно службу такси, - говорит она. - Мы хотим, чтобы каждый пассажир такси «Атлас» знал, что он тоже помогает нуждающимся детям. Колл-центр компании - 333 - заработает уже в ближайшее время.
В честь запуска организации и компании такси, в это воскресенье в столичном ресторане «Руми» для детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями был организован праздник «Новогодняя ёлка доброты».
- Мы пригласили 60 детишек из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями, плюс, к нам пришли обычные горожане со своими детьми, которые с удовольствием приняли участие в празднике. Детям был приготовлен обед, для них были организованы игры, конкурсы и, конечно, подарки, - рассказывает Тахмина.
«Новогоднюю ёлку доброты» поддержали и артисты – группы «Авеста», «Хафтранг», «Вест», исполнители Зафар Абдуалимов, Мино, Лоик Саидов, которые выступили перед детьми. Партнерами мероприятия стал детский развлекательный центр «Мадагаскар» и ресторан «Руми».
- Кроме того, к нам пришли участницы группы в Facebook «Золотые ручки Таджикистана», они принесли много своих изделий, устроили ярмарку-распродажу и обычные душанбинцы с удовольствием покупали их товары, а все вырученные деньги были переданы «Нури Фирдавс».
То же самое сделала и девушка, которая устроила на нашем мероприятии суши-тайм, и все деньги передала в организацию.
То есть мы все вместе смогли сделать большой праздник, поднять детям настроение, поздравить их. Когда мы вместе, мы можем всё – в этом наша главная идея, - говорит Тахмина.
Организация «Нури Фирдавс» получила свое название в честь Фирдавса Самиева – молодого парня, который в этом году скончался, не сумев побороть онкологию.
За его судьбой следил весь Таджикистан, люди в социальных сетях собирали средства, чтобы помочь ему проходить лечение, активно помощь Фирдавсу оказывала и группа «Доброта». К несчастью, болезнь оказалась сильнее - в ноябре этого года Фирдавс скончался.
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Alibek15 часов назад
Надеемся все ежемесячные отчеты о благотворительности были прозрачными и публиковались в средство массовой информации!! Удачи Вам!!!
Хуршед15 часов назад
Я как постоянный клиент этих таксистов, готовь оказать поддержку работая именно с этой компанией. Но хочу, что ежемесячные отчеты о благотворительности были прозрачными и где-то публиковались.