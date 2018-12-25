Каждый месяц благотворительная организация «Нури Фирдавс», которая будет оказывать материальную поддержку детям из малоимущих семей, а также детям с ограниченными возможностями, будет получать денежные отчисления от новой столичной службы такси «Атлас».

Два волонтера группы «Доброта» в социальной сети Facebook – Тахмина Бахронова и Зуля Рахматова вчера, 23 декабря открыли общественную благотворительную организацию «Нури Фирдавс» и службу такси «Атлас» с номером 333.

Эти две структуры будут работать вместе: служба такси обещает ежемесячно оказывать финансовую поддержку от своей прибыли «Нури Фирдавс».

- Мы с Зулей волонтёры группы «Доброта» в Facebook, вместе занимались благотворительной деятельностью, поэтому идея создать такой тандем возникла не просто так, а с учетом нашего опыта работы в этом направлении.

Иногда нам просто не хватало средств для того, чтобы решить проблемы того или иного ребенка, и мы поняли, что просто волонтерской группой мы не обойдемся, и мы решили создать благотворительную организацию и коммерческую службу такси, - рассказывает Тахмина Бахронова.

Опыт работы в службе такси у Тахмины есть, по ее словам, она работала директором по развитию службы «Рахш такси», занималась развитием в компании «Олуча такси».

- Отсюда и возникла идея создать именно службу такси, - говорит она. - Мы хотим, чтобы каждый пассажир такси «Атлас» знал, что он тоже помогает нуждающимся детям. Колл-центр компании - 333 - заработает уже в ближайшее время.

В честь запуска организации и компании такси, в это воскресенье в столичном ресторане «Руми» для детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями был организован праздник «Новогодняя ёлка доброты».

- Мы пригласили 60 детишек из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями, плюс, к нам пришли обычные горожане со своими детьми, которые с удовольствием приняли участие в празднике. Детям был приготовлен обед, для них были организованы игры, конкурсы и, конечно, подарки, - рассказывает Тахмина.

«Новогоднюю ёлку доброты» поддержали и артисты – группы «Авеста», «Хафтранг», «Вест», исполнители Зафар Абдуалимов, Мино, Лоик Саидов, которые выступили перед детьми. Партнерами мероприятия стал детский развлекательный центр «Мадагаскар» и ресторан «Руми».

- Кроме того, к нам пришли участницы группы в Facebook «Золотые ручки Таджикистана», они принесли много своих изделий, устроили ярмарку-распродажу и обычные душанбинцы с удовольствием покупали их товары, а все вырученные деньги были переданы «Нури Фирдавс».

То же самое сделала и девушка, которая устроила на нашем мероприятии суши-тайм, и все деньги передала в организацию.

То есть мы все вместе смогли сделать большой праздник, поднять детям настроение, поздравить их. Когда мы вместе, мы можем всё – в этом наша главная идея, - говорит Тахмина.

Организация «Нури Фирдавс» получила свое название в честь Фирдавса Самиева – молодого парня, который в этом году скончался, не сумев побороть онкологию.

За его судьбой следил весь Таджикистан, люди в социальных сетях собирали средства, чтобы помочь ему проходить лечение, активно помощь Фирдавсу оказывала и группа «Доброта». К несчастью, болезнь оказалась сильнее - в ноябре этого года Фирдавс скончался.

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