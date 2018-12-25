В ближайшие сутки на горных дорогах страны сохранится снежный накат и гололедица.
По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, будет также туман.
Синоптики сообщают, что 25 декабря в Душанбе будет облачно, без осадков и туман. Воздух днем прогреется до 10-12 градусов тепла.
В Согдийской области будут осадки (дождь, снег), 1-6 тепла. по Хатлонской области – переменная облачность, без осадков, местами туман и до 8-13 тепла, в ГБАО – переменная облачность, преимущественно без осадков.
В районах республиканского подчинения местами осадки (дождь, снег).
А вот таким туман был сегодня утром тв Душанбе.
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