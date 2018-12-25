В городе Гулистон Согдийской области 21-22 декабря состоялся первый совместный военный совет пограничных ведомств Таджикистана и Узбекистана.

В нем приняли участие командующие погранвойсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали и СГБ Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев, начальники соответствующих управлений и служб пограничных ведомств, представители пограничных войск обеих государств задействованных на охране таджикско-узбекского участка госграницы, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск Таджикистана.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения всегда отличались особым характером добрососедства, взаимопонимания, доверия и в дальнейшем будет развиваться в плодотворном русле, направленном на обеспечение безопасности и мирного процветания народов Таджикистана и Узбекистана.

Заседавшие говорили об обстановке на границах двух стран с Афганистаном и тенденциях её развития, об итогах совместной деятельности и о выполнении Комплексного плана взаимодействие и сотрудничества Пограничных войск ГКНБ РТ и СГБ РУ за 2018 год.

«Встреча в формате совместного Военного совета проводится впервые и является продолжением установившихся между нашими ведомствами традиционно дружеских отношений и наглядно свидетельствует о значительном развитии взаимовыгодного сотрудничества в интересах обеспечения пограничной безопасности наших стран№, - отметили в пресс-службе.

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