Остаться без сотовой связи – страшный сон для любого абонента. Однако, причин для такого мини конца света – предостаточно. Рассказываем, почему в Таджикистане можно остаться без сотовой связи и что делать в таком случае.

Проблемы на базовой станции

Одна из основных причин, по которым абонент может остаться без связи – это возникновение проблем на базовой станции, которая обслуживает ту или иную местность. Например, выход из строя оборудования, ремонт на подстанциях или отключение электроэнергии. В этом случае, сотовая компания, как правило, прилагает все возможные усилия по скорейшему запуску базовой станции.

Фото Мегафон Таджикистан

Также, в некоторых районах страны жители из-за необоснованной радиофобии, требуют демонтировать базовые станции. Если представители мобильных компаний не находят с ними консенсус, то базовую станцию приходится убирать, и местное население остается без связи.

Стихийные бедствия

Вторая причина отсутствия сотовой связи может возникнуть из-за стихийных бедствий, которые повредят оборудование на станции. Такие явления, как высокие температуры, пожары, молнии, наводнения, землетрясения, сход лавин и прочее могут привести к выходу из строя оборудования на станциях сотовых компаний.

Как отмечают эксперты, из-за стихийных бедствий могут обрываться линии базовых станций, и даже падать сами башни.

Согласно регламенту, если в результате стихийного бедствия полностью падает башня станции, то на её восстановление уходит 10-15 дней. Если обрыв на линии, то она восстанавливается в течении двух-трех дней.

Например, с такими проблемами сотовые компании в Таджикистане сталкивались в 2015-2016 годах, когда после ряда землетрясений в ГБАО, на территории стихийных бедствий не было связи.

Перегрузка сети

Каждая базовая станция рассчитана на определенное количество абонентов, которые потенциально могут в одно и то же время начать говорить по телефону. В Таджикистане в среднем одна базовая станция может одновременно обслуживать до 100 абонентов. Но, компании не имеют возможности расширять базовые станции во время всплеска нагрузки.

Всплеск нагрузки обычно происходит во время праздников, и стихийных бедствий. Все пытаются дозвониться друг до друга, но базовые станции не рассчитаны на такую нагрузку. Поэтому звонки не проходят, а смс поступают не сразу.

«Неуверенная» зона покрытия

Каждый таджикистанец наверное говорил о том, что в некоторых частях города связь ловит хуже, чем в других. Это связанно с тем, что на некоторых участках в городах и районах стены домов значительно снижают уровень сигнала между телефоном и базовой станцией.

В частности, это происходит в кварталах, которые застраиваются высотными домами. Новый дом ухудшает прохождение сигнала вплоть до потери связи между базовой станцией и телефоном.

Вандализм

Но, пожалуй, самой распространенной причиной, по которой таджикистанцы остаются без сотовой связи – это вандализм, особенно в регионах нашей страны. Воруют всё, что удается, а что не удаётся - могут просто повредить. Например, в начале марта неизвестные украли внешний блок двух кондиционеров в поселке Анзоб, что привело к повышению температуры внутри базовой станции и выходу из строя дорогостоящего телекоммуникационного оборудования. С похожими ситуациями сталкиваются все сотовые компании, которые работают в Таджикистане. Справедливости ради, нужно отметить, что вандалы орудуют на базовых станциях и в других странах, но абонентам в Таджикистане, которые остаются без связи от этого ничуть не легче.

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