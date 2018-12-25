Общая налоговая ставка в Таджикистане составляет 67,3%, что является удельным весом налогов и взносов в прибыли компаний. Это более чем в два раза выше среднего значения по странам Центральной Азии и Восточной Европы (32,8%), говорится в рейтинге Paying Taxes-2019.

Для сравнения с соседними странами: налоговая нагрузка в Кыргызстане равна 29%, в Казахстане - 29,4%, в Узбекистане – 32,1%, а в России – 46,3%.

Более высокая налоговая ставка, чем в Таджикистане авторами исследования зафиксирована только в восьми странах мира: Коморские острова – 219,6%, Аргентина – 106%, Эритрея – 83,7%, Боливия – 83,7%, Экваториальная Гвинея – 79,4%, Центрально-Африканская Республика – 73,3%, Колумбия - 71,9%, Афганистан – 71,4%.

Рейтинг Таджикистана в Paying Taxes-2019. Фото pwc.com

Самые маленькие налоги от своей прибыли платят компании Брунея (8%), Вануату (8,5%), Грузии (9,9%), Катара (11,3%), Кувейта и Македонии (по 13%).

В рейтинге отмечается, что в среднем предприятия Таджикистана тратят в год 224 часа (более 9 суток) на подготовку налоговой отчетности, а ключевых налоговых платежей в стране насчитывается 6.

Исследование Paying Taxes проводит аудиторская компания PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком на протяжении 14 лет.

Эксперты анализируют налоговое законодательство и применительную практику в 190 стран мира. Оно показывает, как технологии влияют на способ администрирования и сбора налогов с точки зрения стандартизированной компании (с использованием сценариев на основе практических примеров). Показателями для сравнения являются: общая налоговая ставка, время, необходимое для соблюдения требований, количество платежей.

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