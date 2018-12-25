Кто-то из года в год ведет размеренную жизнь и мечтает, чтобы хоть какое-то событие разнообразило его серые дни, а кому-то удается быть в самом центре событий мирового масштаба и даже лицом к лицу встретиться с большой удачей.
Муртазо Абдуллоев, житель Раштского района, считает себя очень активным, целеустремленным и даже азартным человеком. Он старается сохранять оптимизм в самых разных жизненных ситуациях. Вот уже 8 лет Муртазо ездит на заработки в российский город Челябинск, где работает водителем маршрутки. В день, когда к уральскому городу было приковано внимание всего мира, Муртазо был всего в трех километрах от места падения метеорита. Он своими глазами видел, как яркая вспышка пронзила серое небо, и только позже узнал, что стал свидетелем уникального астрономического события.
Не менее яркие, а может быть и более острые эмоции Муртазо испытал, когда понял, что выиграл 150 000 сомони - главный приз лотереи «Большие деньги-2». Знакомство с продукцией компании «Лото Спорт» состоялось в день открытия точки распространения лотерейных билетов в Раштском районе, три года назад. С тех пор, приезжая домой, Муртазо обязательно покупал несколько билетов популярной лотерейной серии. Иногда ему удавалось выиграть небольшие денежные призы, но мысль о том, что суперприз лотереи должен выиграть именно он, никогда его не покидала.
Церемония вручения суперприза состоялась на большом концерте популярной группы «Шамс», в таджикской государственной филармонии. Директор компании «Лото Спорт» Фарход Мухамадиев вручил 150 000 сомони победителю и пожелал всем присутствующим удачи в 2019 году.
Лото Спорт – Лови момент удачи!
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