Вопросы готовности к отправке граждан Таджикистана для совершения ежегодного паломничества к святыням ислама были обсуждены в конце прошлой недели на рабочем совещании вице-премьера Азима Иброхима.

На встрече с участием представителей соответствующих министерств и ведомств республики были также подведены итоги “Хадж-2018”.

Вице-премьер подчеркнул, что основная задача организаторов паломничества граждан страны к святыням ислама является создание всех условий для таджикских паломников, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Иброхим поручил соответствующим госорганам совместно с местными хукуматами проверить условия жизни тех людей, которые намерены совершить паломничество, их финансовые возможности с учетом канонов ислама, которые гласят, что если у человека нет денег на хадж, то он может его не совершать.

Он отметил, что согласно жалобам паломников, в уходящем году были случаи несвоевременного оказания медицинской помощи, непрофессиональной подготовки руководителей групп паломников.

По словам вице-премьера, некоторые ранее совершившие хадж граждане страны пытаются снова посетить Мекку и Медину и тем самым «паломничество превращают в соревнование, показуху».

Комитету религии Таджикистана поручено провести разъяснительную работу среди таких групп, и объяснить, что они «вместо повторного совершения хаджа свои средства могут потратить на благоустройство, поддержку малоимущих и сирот».

Вице-премьер напомнил, что при подборке кандидатов на совершение хаджа необходимо строго соблюдать нормы законодательства.

В уходящем году свыше 6,2 тыс. граждан Таджикистана совершили хадж.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь