В рамках подготовки к чемпионату мира-2019 в Перу юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу примет участие в 15-м международном юношеском турнире «Кубок развития-2019», который пройдет с 20 по 28 января в Минске.
В турнире примут участие 12 юношеских сборных до 17 лет. Помимо таджикистанских ребят за победу в «Кубке развития-2019» будут бороться Беларусь, Бельгия, Болгария, Грузия, Израиль, Исландия, Литва, Молдова, Словакия, Украина и Финляндия.
Шесть команд-участниц - Беларусь, Бельгия, Словакия, Израиль, Исландия и Украина, осенью пробились в элитный раунд чемпионата Европы (U-17) сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
По итогам жеребьевки турнира юношеская сборная Таджикистана (U-17) оказалась в группе «А», где сыграет со сверстниками из Беларуси, Бельгии и Финляндии. В группу «В» вошли сборные Исландии, Израиля, Молдовы и Грузии. Группу «С» составили команды Украины, Словакии, Болгарии и Литвы.
Между тем, по информации пресс-центра ФФТ, олимпийская сборная Таджикистана (U-23) под руководством 53-летнего узбекского специалиста Усмона Тошева сыграет на турнире «Четырех наций», который пройдет с 15 по 23 январе в Дохе.
В турнире «Четырех наций» в Дохе примут участие олимпийские сборные Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта. Свой стартовый матч на турнире наши футболисты проведут 15 января против сверстников из Ирана. Во втором туре 18 января сборная Таджикистана сыграет с Катаром. А в заключительном туре 21 января наша сборная встретится с командой Кувейта.
Все матчи турнира «Четырех наций» пройдут на полях Академии «Aspire» в Дохе.
Участие в международном турнире в Катаре станет одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020. В отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
По итогам отборочного турнира победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.
В случае если хозяин молодежного чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.
Три лучшие команды молодежного чемпионата Азии-2020 получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.
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