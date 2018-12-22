Новый год – один из самых ожидаемых праздников. Считается, что в праздничную ночь все должно быть идеально. Поэтому наряду с дилеммой о месте встречи и наряде всегда возникает вопрос, что приготовить на Новый год. Блюда на новогодний стол должны быть интересными, вкусными, запросто простоять в теплой квартире целые сутки, а еще вызвать полный восторг у гостей.

Многие над этим делом ломают голову, а иногда для приготовления кулинарного шедевра нужно всего пару основных ингредиентов, специи и забывчивость шеф-повара. Именно так готовится знаменитый маргеланский пирожок.

Kaktakto расскажет историю появления этого блюда и поделится рецептом.

Почему пирожок

Существует легенда, что в 90-х годах в Маргелане была компания одноклассников, которая собиралась в одной чайхане. У друзей была традиция приносить на встречи продукты, которые они увидели по дороге, и уже из них готовить себе что-нибудь. Случалось иногда, что все семеро приносили лепешки. Тогда друзья пили чай с лепешками. Однажды на встречу пришли только четверо, и двое из них принесли картошку, а двое мясо.

Они решили пока приготовить то, что есть, а если кто-то придет еще и принесет новые продукты, добавить их к уже имеющимся — что-нибудь да приготовится.

Друзья заложили картошку и мясо в казан, закрыли крышку и отправились пить чай и вести долгие разговоры.

Фото Youtube

Вспомнили про блюдо только тогда, когда по чайхане разнесся запах, очень напоминающий популярные тогда на рынках дешевые жаренные пирожки.

Открыли крышку казана, ожидая увидеть угольки вместо мяса и картошки, но здесь их ждало самое настоящее кулинарное чудо. Подгоревшая картошка, пропитанная мясным соком и жиром, была невероятно мягкая и вкусная, с приятной корочкой. А мясо, хоть и немного подсушенное, было настолько мягким и нежным, что просто таяло во рту.

Так друзья «изобрели» невероятно вкусное и простое блюдо, за которым укоренилось название «маргеланский пирожок».

Как готовить

Для приготовления блюда вам понадобится два килограмма бараньих ребер. Лучше брать ребра с верхней части туши (ошеек ), два килограмма картошки, 250 граммов курдючного жира, соль, перец, зира.

На дно казана выкладываем нарезанный пластинками курдючный жир. Картошку чистим, делаем на ней глубокие надрезы, чтобы она пропиталась мясным соком, если она сильно крупная – режем на половинки. Мясо промываем и обсушиваем бумажной салфеткой.

На жир выкладываем картошку, солим, перчим, сверху выкладываем ребра, опять солим и перчим, добавляем зиру.

Закрываем казан крышкой и ставим минут на 20 на сильный огонь, затем делаем огонь средним и готовим блюдо в течение двух часов.

Выкладывать пирожок нужно так: в середину блюда выкладываем картошку, а по краям — ребра. Можно подать либо со свежим салатом, либо с замаринованным заранее луком.

А вот видеорецепт приготовления маргеланского пирожка. Приятного аппетита!

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