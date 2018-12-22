Социальное самочувствие в Казахстане упало до рекордно низких показателей. Ожидания казахстанцев на 2019 год оказались невероятно пессимистичны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и политических исследований «Стратегия», передает Kaktakto.

Глава Центра Гульмира Илеуова отмечает, что такого пессимистичного настроя у казахстанцев не фиксировалось давно.

Хотя последние четыре года, что развивается кризис, вера граждан в светлое будущее своей страны постоянно падала, но только сейчас достигла самых низких показателей — на уровне кризиса 2008-2009 годов.

На 2019 год казахстанцы не возлагают надежд, будучи убежденными, что их жизнь не улучшится, а наоборот — ухудшится.

Страх обнищания

Опросы «Стратегии» показывают, что казахстанцы боятся превратиться в бедных.

80% боится резкого обнищания, потери тех позиций, которые они завоевали в предшествующие годы.

Причиной социального угнетения является рост штрафов и процентов по кредитам. Государство увеличивает долю обязательных платежей, что также ведет к росту социальной напряженности.

По словам Илеуовой, казахстанцы перестали понимать, как планировать свою жизнь. Если в период стабильности граждане выстраивали долгосрочные стратегии, очерчивали горизонты покупки жилья, авто, устройства семейной жизни, то сейчас планирование сведен к нескольким месяцам и не более.

Серьезным ударом по социальныможиданиям граждан стало убийство Дениса Тена. После трагедии казахстанцы резко изменили свое отношение к власти. Выросло ощущение тревожности и резко увеличилось протестность.

Самое негативное отношение к происходящим событиям отмечается в возрастной группе 45-50 лет, особенно среди мужчин.

В группе молодежи другой настрой. Растет доля юношей и девушек, которые убеждены, что «в Казахстане ловить нечего». Миграционные настроения сильно выросли за последний год, отмечают социологи.

Менее пасссионарной группой являются пенсионеры, их социальное самочувствие меньше подвержено общим изменениям в стране. Правда и в этой группе тревожность нарастает, пенсионеров больше всего беспокоит рост цен и то, что затормозился рост пенсий.

«Прежде всего, надо заметить, что наши замеры последних трех лет показывают примерно одну и ту же картину доходов подавляющей части казахстанцев: 35% семей имеют совокупный семейный доход в диапазоне от 50 до 100 тыс. тенге, еще 37% — от 101 до 200 тыс. тенге при среднем размере семьи 3,6-3,9 человека. То есть в среднем на одного члена семьи приходится от 12,5 до 50 тыс. тенге в месяц», — отметила Гульмира Илеуова.

Тренд на понижение

Опрос 2018 года показал значительное снижение (-10%) количества опрошенных, которые оценивают материальное положение своей семьи как среднее.

При этом на протяжении последних пяти лет число респондентов, которые считают, что материальное положение их семьи хорошее, остается примерно на одном уровне 37-40%. Не меняется и число тех, кто считает, что их материальное положение плохое (6-8%).

Однако в 2018 году в 4 раза увеличилась доля тех, кто затруднился с оценкой материального положения своей семьи (с 2 до 8%).

Опрос ноября 2018 года зафиксировал и самый низкий, начиная с 2010 года, показатель удовлетворенности населения своей жизнью – 70%.

Уже три года плохая погода

Если проанализировать оценки социального оптимизма казахстанцев за последние 15 лет, то можно заметить, что за этот период было зафиксировано два значительных спада социальных настроений – 2008-2009 годы и 2016-2018 годы.

При этом кризис 2008-2009 годов был непродолжительным, и настроения населения сравнительно быстро восстановились до прежнего уровня.

«В данное время мы находимся в трехлетнем периоде значительного снижения социального оптимизма. И возможно, что негативный тренд начинает перерастать в тенденцию», - заключили в Центре «Стратегия».

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