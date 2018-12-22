В пятницу вечером в прямом эфире Первого канала прошел четвертьфинал вокального конкурса «Голос». Таджикский исполнитель Даниэль Рустамов, участвующий в конкурсе, накануне попросил проголосовать за него. И это ему помогло – он в полуфинале
В четвертьфинале он исполнил песню «Natural» - группы Imagine Dragons (второй вышедший трек группы после релиза альбома ƎVOLVE). Эта песня про возможность, силу и волю противостоять всем трудностям.
Ани Лорак, в команде которой Даниель пел изначально, поблагодарила его за исполнение.
«Ты сделал это потрясающе, и это не только само исполнение песни, но и то как ты это сделал, ты наконец-то стал настоящим артистом. Так и надо делать. Браво», - сказала она во время обсуждения.
В четверть-финале конкурсанты в прямом эфире сражаются в тройках с другими участниками своей команды. Каждый исполняет свою песню. В каждой тройке наставник распределяет свои 100% голосов между тремя участниками в пропорции 20\30\50.
Наставник Даниеля Сергей Шнуров (Шнур) дал ему наименьшее - 20%.
Проценты же от зрительского голосования составили 37%. В итоге с 57% он прошел в полуфинал.
В интервью после четвертьфинала Даниэль рассказал, что совершенно не ожидал такого своего успеха в проекте. А также расшифровал, как понимает смысл песни Natural от Imagine Dragons, и пообещал спеть одну из композиций этой группы на таджикском языке, а также поблагодарил все тех, кто голосовал за него.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Результаты соцопроса: Казахстан в депрессии
4 часа и готово. Мы окоченели, но успели снять почти новогоднее видео
Впервые в Душанбе пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных
Шавкат Мирзиёев запретил «кошмарить» бизнес
Недалеко от дома: в столичном районе Сино установили дизайнерскую 18-метровую ель
Генассамблея ООН приняла проект резолюции, представленной Таджикистаном
В Душанбе определили лучшего защитника прав мигрантов
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Как вершится правосудие в Таджикистане и из чего у нас делают колбасу
Как осилить резкий тарифный скачок на воду?
ЗАГС в Кулябе заработает в формате «Единого окна»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста