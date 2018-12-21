В Душанбе состоялась церемония награждения первой Премии «Лучший защитник прав мигрантов», приуроченная к Международному Дню мигранта, который отмечается 18 декабря.
В номинации «Мигрант года» победителем стал непримиримый борец за справедливость и законные права мигрантов Каримджон Еров, известный в кругах мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в Москве и Московской области.
Он борется с произволом в рядах правоохранительных органов, недобросовестных работодателей по отношению к трудовым мигрантам. И делает это абсолютно бесплатно.
Также он является администратором группы «Мы, Таджики» в социальной сети Facebook, где активно реагирует на любые вопросы, призывы о помощи или запросы о консультациях в вопросах миграции.
Каримджон – сторонник законного нахождения мигрантов в России, но при этом он осуждает предвзятое, нетерпимое отношение к мигрантам со стороны властей и нарушителей закона.
Коллеги Каримджона отзываются о нем как о храбром, грамотном, волевом активисте с большим опытом работы и полезными связями в Москве. Журналисты, юристы, блогеры, трудовые мигранты поддерживают его, а он – своих соотечественников.
Премия «Лучший защитник прав мигрантов» помимо номинации «Лучший мигрант года» предусматривала еще несколько номинаций. Победителей определяло беспристрастное жюри, которое возглавил председатель конкурсной комиссии - начальник управления гарантий социальных, экономических и культурных прав Уполномоченного по правам человека Таджикистана Муқимджон Ашуров.
В номинации «Лучший материал СМИ о трудовой миграции» комиссия выбрала двух победителей - Екатерину Иващенко с публикацией «К пуговицам претензии есть? Как российские чиновники на вопросы мигрантов отвечали» и Ирину Умарову со статьей «Семья стойких». В миграцию ради будущего детей».
В номинации «Лучший представитель НПО по защите или продвижению прав мигрантов» также были выбраны две кандидатуры: Валентина Чупик из правозащитной организации «Тонг Жахони» (Москва) и Андрей Якимов из благотворительного фонда «ПСП Фонд» (Санкт–Петербург).
В номинации «Лучший опыт в регулировании трудовой миграции» среди государственных служащих премия была присуждена заместителю министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нурулло Махмадуллозода.
В номинации «Лучшая инициатива или проект, направленный на социальную и экономическую реинтеграцию возвратившихся трудовых мигрантов» победила «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» за проект «Социально экономическая реинтеграция возвратившихся трудовых мигрантов».
Каждый победитель конкурса получил диплом и денежный приз в размере 2000 сомони.
Премия «Лучший защитник прав мигрантов» направлена на признание заслуг самих трудовых мигрантов, журналистов, представителей НПО и государственных служащих перед обществом по вопросам защиты и продвижения прав мигрантов. Также, для привлечения внимания общественности и лиц, принимающих решение к правовым проблемам таджикских трудовых мигрантов.
Организаторами конкурса выступили ОО «Центр по правам человека», Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане, Миссии Агентства ООН по миграции в Таджикистане, Программа развития ООН (ПРООН) в Таджикистане.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Что удивило узбекских журналистов в Таджикистане?
Аналог «шенгена» в Узбекистане и Казахстане заработает в начале 2019 года
В Екатеринбурге сделали елку из двух миллионов долларов и евро
Барак Обама попробовал себя в роли Санта Клауса
Что ищут в Таджикистане буддийские паломники?
Бухарские кулинарные традиции в новой чайхане «Самса №1»
Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
Где и кем трудятся таджикские дети
Сегодня четверть-финал шоу «Голос». Даниэль Рустамов – просит проголосовать за него.
Инновации в спорте: EMS-тренажер вместе с 55Spirit
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста