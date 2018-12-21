Впервые за последние 25 лет Таджикистан с пресс-туром посетила группа узбекских журналистов. Организовала мероприятие Независимая школа журналистики «Таджикистан – XXI век».

Гости за неделю пребывания в Таджикистане успели посетить многочисленные ключевые объекты экономики и туризма, но больше всего их впечатлил известный всем узбекистанцам Таджикский алюминиевый завод, а также горнолыжный комплекс Сафед Дара.

Какие именно стереотипы были в итоге разрушены, расскажет наш очередной сюжет.

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