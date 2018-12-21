Сегодня состоится официальное после реконструкции открытие здания ЗАГС города Куляб. Он на пилотной основе начнет функционировать по концепции предоставление услуг в формате “Единого окна”, внедренного в рамках реализуемого проекта ПРООН «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане». Финансирует проект Швейцарский офис по сотрудничеству и развитию в Таджикистане.

Министерство юстиции Таджикистана определило Сектор ЗАГС города Куляб в качестве пилотного офиса. Здание отремонтировано на 1,8 млн. сомони с учетом требований применения концепции предоставлении услуг в формате «Единого окна». Оно оснащено современной системой и оборудованием для повышения качества обслуживания граждан, сообщили в представительстве ПРООН.

Принцип работы по методу “Единого окна” заключается в том, чтобы сократить затраты времени на получение необходимых документов, сделать систему работы более понятной, простой и в то же время удобной для населения.

Заявитель сдаёт один необходимый набор документов в одном месте, единой формы, в одну службу, одному специалисту, и далее служба самостоятельно осуществляет все процедуры согласований и оформления.

Рабочее пространство будет разделено на “фронт” и “бэк” офисы. Фронт-офис обеспечивает взаимодействие с заявителями, бэк-офис обеспечивает весь процесс необходимыми документами.

Для всестороннего охвата и внедрения концепции предоставлении услуг «Единого Окна», было проведено обучение сотрудников ЗАГС по передовым опытам работы в данном направлении, основам компьютерной грамотности, правилам пользования информационной системой и дополнительно проводились тренинги по гендерному равноправию.

Здание и инфраструктура ЗАГС соответствует всем международным стандартам, в частности в улучшении доступа к услугам ЗАГС для лиц с ограниченными возможностями. В этих целях здание было оборудовано пандусом и специальным лифтом.

Проект осуществлен в рамках подписанного трёхстороннего Соглашения между Минюстиции Таджикистан, Швейцарским офисом по сотрудничеству и Программой развития ООН и проекта «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане» одобренного президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в 2015 году.

Министерство юстиции Республики Таджикистан в рамках реализации Программы развития органов ЗАГС на 2014-2019гг., намерено внедрить концепцию предоставления услуг по методу «Единого Окна» по всей территории республики. Кроме того, с 2019 года планируется поэтапное введение электронной системы регистрации актов гражданского состояния по всей республики.

Проект «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане» направлен на поддержку инициатив правительства страны в рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, Среднесрочной Программы развития на 2016-2020гг., Программы развития органов записи актов гражданского состояния в Республике Таджикистан на 2014-2019гг., а также Целей Устойчивого Развития ООН.

Проект осуществляется ПРООН в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и другими государственными ведомствами, а также с другими агентствами ООН.

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