В банке «Нейва» в Екатеринбурге сотрудники сделали новогоднюю елку из пачек долларов и евро. Фотографию елки сотрудники банка прислали на конкурс, который проводит местное издание E1.RU, передает Медуза.
«Елка», в которой 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, стоит в одном из внутренних помещений банка, куда у клиентов нет доступа, рассказала изданию одна из сотрудниц кредитной организации.
В банке рассказали, что банкноты были взяты из хранилища и «денежное дерево» разберут, чтобы выдавать наличные клиентам.
При этом в комментариях к посту о елке в фейсбуке E1.RU председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов сообщил, что «елка» простояла всего 15 минут в хранилище банка, а затем ее разобрали и отправили валюту по отделениям.
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