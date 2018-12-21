Бывший президент США Барак Обама попробовал себя в роли Санта-Клауса.
Он пришел в Национальную детскую больницу в Вашингтоне в красном колпаке и с мешком подарков.
Обама поговорил с юными пациентами, вручил им подарки и спел с персоналом одну из самых известных рождественских песен.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Что удивило узбекских журналистов в Таджикистане?
Аналог «шенгена» в Узбекистане и Казахстане заработает в начале 2019 года
В Екатеринбурге сделали елку из двух миллионов долларов и евро
Что ищут в Таджикистане буддийские паломники?
Бухарские кулинарные традиции в новой чайхане «Самса №1»
Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
Где и кем трудятся таджикские дети
Сегодня четверть-финал шоу «Голос». Даниэль Рустамов – просит проголосовать за него.
Инновации в спорте: EMS-тренажер вместе с 55Spirit
Эмомали Рахмон открыл в районе Рудаки две новые школы
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста