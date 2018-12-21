Бывший президент США Барак Обама попробовал себя в роли Санта-Клауса.

Он пришел в Национальную детскую больницу в Вашингтоне в красном колпаке и с мешком подарков.

Обама поговорил с юными пациентами, вручил им подарки и спел с персоналом одну из самых известных рождественских песен.

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