В Таджикистане дети трудятся с совсем юного возраста, чаще всего это тяжелый труд и в нем задействованы дети, живущие в неполных или бедных семьях. Но иногда бывает и совсем наоборот.
Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20181218/kak-zhivut-i-integriruyutsya-v-rossii-deti-tadzhikskih-migrantov
Что удивило узбекских журналистов в Таджикистане?
Аналог «шенгена» в Узбекистане и Казахстане заработает в начале 2019 года
В Екатеринбурге сделали елку из двух миллионов долларов и евро
Барак Обама попробовал себя в роли Санта Клауса
Что ищут в Таджикистане буддийские паломники?
Бухарские кулинарные традиции в новой чайхане «Самса №1»
Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
Сегодня четверть-финал шоу «Голос». Даниэль Рустамов – просит проголосовать за него.
Инновации в спорте: EMS-тренажер вместе с 55Spirit
Эмомали Рахмон открыл в районе Рудаки две новые школы
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста