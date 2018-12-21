Сегодня в эфире Первого канала состоится четверть-финал вокального проекта "Голос". Таджикский исполнитель Даниэль Рустамов, участвующий в конкурсе, просит голосовать за него.
«Привет дорогие друзья на этой неделе в пятницу 21:30 начинается Прямой эфир Голоса, этап Четверть финал я уже очень далеко прошёл. Осталось ещё чуть чуть до победы. На этом этапе будет голосование очень надеюсь на вашу помощь. Проголосуйте за меня ))) Максимальный репост чтобы все увидели ))», - написал Даниэль на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)
Напомним, 23-летний Даниэль Рустамов на "слепых" прослушиваниях исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor и покорил жюри конкурса. К нему повернулись Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Однако он выбрал в наставницы Ани Лорак.
"Она классная! Мы с ней поладим", - поделился тогда впечатлениями Даниэль.
Перед выступлением он коротко рассказал Первому каналу о себе.
В «поединке» Олег Шаумаров и Даниель Рустамов исполнили песню Believer группы Imagine Dragons. На этом этапе наставник команды Ани Лорак сделала выбор в пользу Даниэля. На этапе «нокаутов» Даниэль Рустамов исполнил песню "Лейла" рэпера Jah Khalib «Лейла».
Проникновение исполнение молодого исполнителя понравилось зрителям и судьям, но этого было мало для победы в «нокаутах», сообщалось на сайте Первого канала. Даниэля вовремя «спас» Сергей Шнуров.
В четверть-финале конкурсанты в прямом эфире сражаются в тройках с другими участниками своей команды. Каждый исполняет свою песню.
В каждой тройке наставник распределяет свои 100% голосов между тремя участниками в пропорции 20\30\50.
Зрители при помощи SMS голосуют за того или иного участника. Проценты от зрительского голосования прибавляются к процентам наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал.
Таким образом, зрители вместе с Наставником решают, кто останется в проекте.
Ранее Даниэль Рустамов. который сейчас живет и учится в Москве, принимал участие в музыкальном шоу Икс-фактор на Украине.
Шоу «Голос» состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек. Во втором этапе между членами разных команд проводятся попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.
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